Родился Александр Алябьев

Русский композитор, пианист и дирижер Александр Александрович Алябьев родился (4) 15 августа 1787 года в Тобольске, в семье губернатора, поэтому смог получить превосходное образование. С раннего детства будущий композитор брал уроки музыки. По данным ряда источников, игре на фортепиано его обучал знаменитый ирландский композитор и пианист-виртуоз Джон Филд. Александр посвятил ему свое первое музыкальное сочинение – фортепианный «Большой полонез».

В 1801 году в Петербурге Алябьев начал службу унтер-шихтмейстером 3 класса в Берг-коллегии, спустя два года он становится шихтмейстером 14 класса в Москве. В 1810 году Алябьев опубликовал свои первые музыкальные сочинения.

Будущий композитор принимал участие в Отечественной войне 1812 года, а также заграничных походах русской армии в 1813–1814 годах, включая взятие Дрездена, которое было организовано партизаном и известным поэтом того времени Денисом Давыдовым. Окончил войну Алябьев в чине ротмистра, имея два ордена св. Анны 3-й степени, орден св. Владимира 4-й степени и медаль в память войны 1812 года.

Продолжив военную службу в Петербурге, в 1815 году композитор создал гусарскую песню «Один еще денек». Спустя семь лет Алябьев вышел в отставку в чине подполковника, после чего проживал в Петербурге и Москве, где сдружился с литератором Михаилом Загоскиным и композитором Алексеем Верстовским.

В начале 1825 Александра Алябьева арестовали по подозрению в убийстве его партнера по игре в карты. Хоть и обвинение не было полностью доказано, композитора лишили всех прав и дворянского звания, приговорив к ссылке в Сибирь. Среди историков существует мнение о том, что в действительности столь суровый приговор был вынесен Алябьеву из-за близости к декабристским кругам. В частности, известно, что Николай I не раз отклонял ходатайства о смягчении участи композитора.

В 1828, отбыв трехлетнее заключение в крепости, Александр Алябьев отправляется в родной Тобольск, где создает симфонический оркестр казачьей музыки. Кроме того, композитор выступал в качестве пианиста и дирижера, руководил симфоническими и хоровыми концертами. В те годы Алябьевым были созданы романсы, опубликованные в сборнике «Северный певец» и произведения для оркестра.

В период 1832–1833 годов Алябьев жил на Кавказе, затем в Оренбурге, после чего уехал в Московскую губернию. Испытывая большой интерес к фольклору, композитор записывал башкирские, киргизские, татарские и туркменские песни, а также творчество кавказских народов. Совместно с историком Михаилом Максимовичем он составил и опубликовал сборник «Голоса украинских песен», изданный в 1834 году.

Только в 1843 году композитору, наконец, разрешили поселиться в Москве, где он, однако, находился под полицейским надзором.

Александр Александрович Алябьев скончался в Москве (22 февраля) 6 марта 1851 года. Похоронили композитора в Симоновом монастыре. В 1920–1930-е годы некрополь, где находилась усыпальница Алябьевых, был разрушен. В феврале 2009 года на символической могиле музыканта у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове прошла торжественная церемония открытия памятного креста.

Источник: https://www.calend.ru/persons/7601/