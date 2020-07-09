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Родилась Лия Ахеджакова

Алексей Агеев
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Советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России Лия Меджидовна Ахеджакова родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске (ныне — Днепр, Украина), в театральной семье. Переехав в Майкоп, её отец Меджид Салехович Ахеджаков стал главным режиссером драматического театра. Мама Юлия Александровна работала актрисой в Майкопском театре. Маленькая Лия часто присутствует на репетициях. Увлечение театром не отвлекает ее от учебы — школу она оканчивает с золотой медалью.

После окончания школы Лия уезжает в Москву и поступает в ГИТИС. Одновременно с учебой в 1961 году Ахеджакова начала работать в Московском ТЮЗе, поскольку ее внешность располагала к детским ролям. Длительное время актрисе доставались роли зайчиков, мальчишек, пионерок и лягушек.

Однако в 1977 году Ахеджакова решила изменить свою судьбу и начала играть в театре «Современник». Это позволило актрисе расширить её сценический репертуар, подняться на более высокий уровень и впоследствии стать одной из ведущих московских актрис. Запоминающимся стало её участие в спектакле Романа Виктюка «Квартира Коломбины».

С 1973 года Лия Ахеджакова начинает сниматься в кино в эпизодических ролях. Её дебютная роль в фильме «Ищу человека» была отмечена призами международных кинофестивалей в Варне и Локарно. Большой успех пришёл к актрисе после съемок в фильмах Эльдара Рязанова. Уже первая её роль в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» была замечена критиками и зрителями, которые отметили неординарный трагикомический талант актрисы.

За роль нищенки-интеллигентки Фимы в трагикомедии Рязанова «Небеса обетованные» в 1991 году Лия Ахеджакова получила «Нику» в номинации за лучшую женскую роль второго плана.

Среди других известных работ актрисы в кино — в фильмах: «Двадцать дней без войны» (1976), «Служебный роман» (1977), «Гараж» (1979), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), «Осенний подарок фей» (1984), «Сукины дети» (1990), «Московские каникулы» (1995), «Старые клячи» (2000), «Пятый ангел» (2003), «Ветка сирени» (2007), «Любовь-морковь 3» (2010), «Мамы» (2012) и многих других.

Народная артистка России, заслуженная артистка РСФСР, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, трёх премий «Ника», национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия» и просто прекрасная и талантливая актриса — Лия Ахеджакова и сегодня остается одной из любимых и востребованных. Она играет на сцене, снимается в кино, живёт и работает в Москве.

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