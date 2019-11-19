Родилась Индира Ганди

Индийский политический и государственный деятель Индира Ганди (при рождении – Индира Прийядаршини Неру) родилась 19 ноября 1917 года в Аллахабаде (Индия), в семье известного адвоката Джавахарлала Неру. Она воспитывалась в атмосфере патриотических идей и политических споров.

В 1934 году Индира поступила в народный университет, а позже продолжила свое образование в Швейцарии и Оксфорде, где познакомилась со студентом Ферузом Ганди. С началом Второй мировой войны, они вернулись в Индию и вскоре поженились. В 1944 году Индира родила своего первого сына Раджива, а через два года второго – Санджая.

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В августе 1947 года Индия добилась независимости. Отец Индиры – Джавахарлал Неру, к тому времени став уже символом нации, возглавил новое государство. Став личным секретарем отца, Индира сопровождала его во всех зарубежных поездках и помогала в решении внутренних вопросов. Постепенно она выросла в самостоятельную политическую фигуру и в 1959 году была избрана председателем правящей партии Индийский национальный конгресс (ИНК).

Тяжело переживая смерть мужа в 1960 году, Индира на несколько месяцев ушла из политики. Но уже в следующем году она стала членом Рабочего комитета Конгресса, одновременно возглавив несколько комиссий, и выезжая в очаги национальных конфликтов с публичными выступлениями.

В 1964 году умер Джавахарлал, и в стране началась борьба за власть. Проявив себя грамотным политиком, Ганди не стала баллотироваться на пост премьер-министра, понимая, что народ воспримет это как стремление воспользоваться громким именем отца, и отдала свой голос в пользу сторонника Неру – Л.Б. Шастри. Сама Индира была назначена министром информации.

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После смерти Шастри в январе 1966 года Ганди была избрана лидером парламентской фракции ИНК и, соответственно, стала премьер-министром Индии. Впоследствии, она также заняла посты министра атомной энергии, председателя Плановой комиссии, министра иностранных дел.

На посту главы государства Ганди продолжила политику своего отца. Индия не участвовала в военных блоках, осуществлялось плановое развитие экономики, развивались дружественные советско-индийские отношения, велась политика международного сотрудничества. Индира выступала с осуждением агрессии США во Вьетнаме и Израиля против арабских стран.

В годы ее правления в стране быстрыми темпами развивалась промышленность, была запущена первая АЭС, в сельском хозяйстве произошла «зеленая революция», благодаря которой Индия впервые за долгие годы стала независимой от импорта продовольствия. В своей стране Ганди сумела завоевать репутацию мудрого руководителя, проявляющего заботу о простом народе.

Но Индира встретилась и с сильной оппозицией. В 1969 году после проведенной правительством Ганди национализации 14 крупнейших банков страны, консервативные лидеры Конгресса попытались исключить ее из партии. Сделать этого не удалось, и на выборах 1971 года Ганди одержала решительную победу и вновь получила пост премьер-министра.

Были в правлении Индиры и просчеты. Особенное недовольство народа вызвало ее желание провести в жизнь программу планирования семьи, вплоть до принудительной стерилизации для сдерживания роста населения. К тому же были ограничены политические свободы граждан, закрыт ряд оппозиционных газет. Популярность Ганди резко снизилась, и в 1977 году она проиграла на выборах, но ненадолго — в 1980 году она вновь вернулась к власти.

Второй срок ее правления был отмечен рядом религиозных и этнических конфликтов. Неудачно проведенная операция «Голубая звезда» по обезвреживанию сикхских экстремистов привела к гибели около тысячи человек. Месть сикхов не заставила себя долго ждать.

Индира Ганди была убита 31 октября 1984 года в Дели двумя сикхами из собственной охраны. Согласно обычаю, ее тело сожгли, а прах развеяли в Гималаях.

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