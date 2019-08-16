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Разработан и утвержден репарационный план Дауэса

16 августа 1924 года на Лондонской конференции представителями держав-победительниц в Первой мировой войне под председательством американского банкира Чарльза Дауэса разработан и утвержден репарационный план для Германии, который должен был обеспечить продолжение выплат Германией компенсаций державам-победительницам и облегчить проникновение американского капитала в Германию для захвата ключевых отраслей немецкой экономики.

План Дауэса был направлен на восстановление военно-промышленного потенциала Германии и укрепление экономической и политической позиции германского империализма. Ему предназначалась важная роль в борьбе против Советского Союза и революционного движения в Европе. Авторы рассчитывали, что реализация плана укрепит капиталистическую систему во всей Западной Европе и будет способствовать созданию антисоветской коалиции империалистических держав.

Документ предусматривал предоставление Германии займа в 200 млн. долларов для стабилизации марки, установил размеры платежей Германии на первые 5 лет по 1–1,75 млрд. марок в год, а затем по 2,5 млрд. марок в год. Выплата репараций должна была осуществляться как товарами, так и наличными деньгами в иностранной валюте.

Германские капиталисты, усилив эксплуатацию рабочих, переложили на них основную тяжесть репараций. Повышение цен на предметы первой необходимости тяжело отразилось на положении трудящихся масс. В связи с принятием Плана Дауэса между Францией и Бельгией, с одной стороны, и Германией – с другой, было заключено соглашение об эвакуации французских и бельгийских войск из Рура, оккупировавших его в 1923 году.

Реализованный прежде всего под давлением США план Дауэса обеспечил восстановление экономики Германии. Благодаря этому плану, Веймарская республика стала способна выплачивать репарации. Державы-победительницы смогли вернуть полученные от США военные кредиты. План Дауэса стал одним из первых успехов во внешней политике послевоенной Германии, придавший новый импульс отношениям США и Европы.

Источник: https://www.calend.ru/events/3032/

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