Ракета «Восток-Л» вывела в полет станцию «Луна-2», которая впервые в мире совершила посадку на Луну

12 сентября 1959 года в 8:40 с космодрома Байконур стартовала ракета «Восток-Л». Она вывела на траекторию полета к естественному спутнику Земли Луне автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-2», которая на следующий день впервые в мире достигла поверхности Луны и совершила жесткую посадку на ее поверхности, то есть на огромной скорости воткнулась в поверхность спутника Земли.

В район Моря Ясности, между кратерами Аристилл, Архимед и Автолик, были доставлены два шаровых вымпела, составленных на манер футбольного мяча пятиугольными пластинами из нержавеющей стали с изображением герба Советского Союза и надписями «СССР» с одной стороны и «СССР. Сентябрь 1959» – с другой.

Аппарат не имел собственных двигателей для коррекции траектории. Из научного оборудования на нём были установлены сцинтилляционные счётчики, счётчики Гейгера, магнитометры, детекторы микрометеоритов. Одним из основных научных достижений миссии было открытие солнечного ветра.

Момент «встречи» с Луной зарегистрировали отечественные и зарубежные обсерватории, было даже сфотографировано поднявшееся пылевое облако, а далее радиосвязь оборвалась. Это событие стало важным шагом в осуществлении Советским Союзом программы изучения Луны, когда Сергеем Королевым была создана кооперация фирм, составивших вскоре опору ракетно-космического комплекса страны. А в ОКБ Сергея Лавочкина был накоплен опыт разработки управляемых ракет и систем управления беспилотными летательными аппаратами.

К середине 1960-х годов в КБ Владимира Челомея была создана ракета 20 столетия – «Протон», а появление в фирме Лавочкина конструктора Сергея Бабакина завершило формирование предпосылок для успешного выполнения планов «покорения» Луны.

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