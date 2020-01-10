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Одержана победа русских войск и болгар под Шипкой над турецкой армией

В ходе русско-турецкой войны (1877-1878), в августе 1877 года русские войска на балканском перевале Шипка отразили упорные атаки турецких войск Сулейман-паши и удерживали эту стратегическую высоту до перехода русской армии в наступление.

В то время, когда русские насмерть стояли на Шипке, турецкая армия заняла в их тылу важнейший стратегический пункт Плевну и несколько месяцев сдерживала русскую осаду. Но под Плевну прибыли из Петербурга гвардейские дивизии, и осаду возглавил прославленный генерал-инженер Э.И. Тотлебен.

В конце ноября 1877 года Плевна пала, и в ходе войны наступил перелом. Вскоре русские войска овладели столицей Болгарии Софией, и 10 января 1878 года была одержана победа окончательная, подготовленная подвигом героев Шипки.

Участник кампании художник В.В. Верещагин увековечил это событие картиной «Шипка – Шейново. Скобелев под Шипкой».

Победа! Выиграна не битва – выиграна война. Боевой путь освободителей Болгарии отмечен множеством памятников. Шипка сама стала памятником – как место, где русская кровь особенно обильно пролилась ради братского православного народа.

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