Началась наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских войск в Карелии

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Выборгско-Петрозаводская операция – стратегическая наступательная операция советских войск в Карелии, проходившая с 10 июня по 9 августа 1944 года, стала завершающей операцией битвы за Ленинград. Цель наступления заключалась в ликвидации угрозы Ленинграду, а также в ускорении выхода Финляндии из войны.

Успешное завершение зимней кампании 1944 года благоприятствовало нанесению новых ударов по немецким войскам и их союзникам. Сталин решил провести несколько последовательных наступательных операций.

Выборгско-Петрозаводская операция проводилась войсками правого крыла Ленинградского фронта Л.А. Говорова и левого крыла Карельского фронта К.А. Мерецкова во взаимодействии с Балтийским флотом, Ладожской военной флотилией и Онежской флотилией. В рамках данной операции были проведены Выборгская и Свирско-Петрозаводская операция.

Со стороны СССР в операции участвовало 450 тысяч солдат, более 10 тысяч орудий, 2,5 тысячи танков и самолетов. Силы противника значительно уступали силам Красной Армии – порядка 270 тысяч человек, менее 2000 орудий, 110 танков и 250 боевых самолетов. Ширина фронта составляла 280 км.

В ходе Выборгской операции СССР противостояла финская оперативная группа «Карельский перешеек» численностью менее 100 тысяч человек. В первый день военных действий советские войска нанесли мощный удар по финским позициям. За 10 дней они прорвали три основные полосы обороны «линии Маннергейма». 20 июня операция завершилась взятием штурмом Выборга. Впервые в военной истории такой мощный укрепленный район был взят в такой короткий срок. Впоследствии за победу в Выборгской операции генерал Говоров, командующий Ленинградским фронтом, был удостоен звания маршала.

На следующий день, 21 июня, Карельский фронт начал наступление. В тяжелых условиях войска преодолевали мощные финские укрепления, создававшиеся противником больше 2,5 лет. Эта операция вошла в историю под названием Свирско-Петрозаводской. В Южной Карелии оборону держала финская группа «Олонец» составом 130 тысяч человек. У них имелось около 1000 орудий и минометов, 30 бронеавтомобилей и легких танков и менее 200 самолетов. В противовес финским, советские войска 7-й и 32-й армий Карельского фронта имели в своем составе 184 тысячи человек, около 4000 орудий и минометов, более 200 танков и 854 самолета.

Советской армии предстояло преодолеть многоводную реку Свирь, находившуюся под контролем огневых точек финнов и прикрытием из ДЗОТов, ДОТов и траншей. Чтобы минимизировать потери, командование пошло на военную хитрость. После мощного удара артиллерии и бомбардировки с воздуха реку на плотах и лодках вместо советских солдат стали форсировать чучела. В то время как противник вел стрельбу по ложным целям, советские наблюдатели засекли его огневые точки и передали данные артиллеристам, не замедлившим нанести по ним мощный удар.

Затем переброску через реку начали саперы, а позднее через понтонные переправы на финскую сторону перебрались пехотные части и танки. Таким образом, оборонительная система противника была прорвана, а финские войска потерпели крупное поражение.

Советские войска окончательно очистили от захватчиков Ленинградскую область, изгнали противника со всей территории Карело-Финской республики и освободили ее столицу – Петрозаводск. Угроза Ленинграду с севера была полностью ликвидирована.

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