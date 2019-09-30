Началась битва за Москву во время Великой Отечественной войны

Битва за Москву – боевые действия советских и немецко-фашистских войск в ходе Великой Отечественной войны на московском направлении, которые разделяют на два периода: оборонительный (30 сентября – 4 декабря 1941) и наступательный (5 декабря 1941 – 20 апреля 1942). В военной истории битва известна как операция «Тайфун».

Главной стратегической целью для немецко-фашистских войск осенью 1941 года являлся захват Москвы. План операции «Тайфун», утвержденный Гитлером в сентябре, предусматривал не только окружение и взятие столицы СССР, но и полное ее уничтожение вместе со всем населением.

30 сентября 1941 года началась Московская стратегическая оборонительная операция, ставшая первым этапом битвы под Москвой (30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 года) – одного из главных событий в ходе всей Второй мировой войны.

Для осуществления плана немецкому командованию удалось на направлениях главных ударов создать внушительное превосходство в военной силе. Генеральное наступление немецких войск группы «Центр» началось 30 сентября 1941 года, а 2 октября перешли в наступление основные группировки. Немцам удалось прорвать оборону и к 7 октября окружить советские армии. Путь на Москву, как полагало немецкое командование, был открыт. Но планам фашистов не суждено было сбыться. Окруженные советские армии в течение двух недель в упорных боях удерживали около 20 немецких дивизий. В это время спешно укреплялась линия обороны, подтягивались резервные войска, но гитлеровцы продолжали рваться к Москве. Бои шли уже в 80-100 км от столицы. В середине октября началась эвакуация из Москвы правительственных учреждений, промышленных предприятий, населения. С 20 октября в Москве введено осадное положение.

Всю страну облетели слова Клочкова, сказанные своим солдатам: «Велика Россия, а отступать некуда: позади – Москва!». В результате кровопролитных боев и упорного сопротивления советских войск немецким захватчикам в ноябре 1941 года, наступление немцев было остановлено. И 5 декабря советские войска перешли в наступление, разгромили ударные группировки группы армий «Центр» и сняли угрозу, нависшую над Москвой. На полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение немецко-фашистской армии во Второй мировой войне, развеян миф о ее непобедимости. Красная Армия вырвала у врага стратегическую инициативу и создала условия для перехода в общее наступление.

Источник