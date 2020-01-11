На территории России был создан первый заповедник – Баргузинский

Учрежденный 11 января 1917 года Баргузинский заповедник стал первым в России охотничьим заповедником на государственных землях. В его задачу входило сохранение и изучение соболя – фаворита пушного царства.

В начале 20 столетия из-за неограниченного отстрела зверёк, некогда заселявший огромную территорию от Северного Приуралья до Сахалина, оказался на грани исчезновения.

По инициативе известного охотоведа А.А. Силантьева в таежные районы Камчатки, Восточных Саян и на северо-восточное побережье Байкала отправились три экспедиции, чтобы обследовать состояние соболиного промысла и определить места, пригодные для заповедников.

1 июля 1914 года на байкальском берегу, в бухте Сосновка, высадилась экспедиция под руководством видного ученого-зоолога Г.Г. Доппельмаира. Почти год велась напряженная изыскательская работа, в результате которой появился проект заповедника. Примечательно, что в год его создания там едва можно было насчитать тридцать зверьков. В конце 20-го столетия их численность приближалась к 1200 особям, как в лучшую пору.

Заповедная территория – это уникальная природная лаборатория, тщательно охраняемая от нежелательного антропогенного влияния. Правда, туристы, совершающие круизы по Байкалу, имеют возможность познакомиться с центральным поселком заповедника – Давшее и с экспозицией его музея.

Заповедник, расположенный на центральной части западных склонов Баргузинского хребта и байкальского северо-восточного побережья, занимает 374 322 га суши и 15 000 га акватории Байкала. Заповедная территория с причудливым горным рельефом, своеобразными фауной и флорой, разнообразием почв и микроклимата – поистине уникальное место в байкальском регионе.

Деятельность заповедника получила международное признание: в 1986 году он был включен в международную сеть биосферных станций, решением ЮНЕСКО ему присвоен статус биосферного. И не случайно с 1997 года день образования Баргузинского заповедника отмечается в России как День заповедников и национальных парков.

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