На престол вступил последний российский император Николай II

Николай II (Николай Александрович Романов), 26-летний сын императора Александра III, унаследовал трон 2 ноября 1894 года после скоропостижной кончины отца. В том же году он обвенчался с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской (в православии Александрой Федоровной). Коронация последнего российского императора состоялась (14) 26 мая 1896 года, и во время празднества по случаю этого события произойдут трагические события на Ходынском поле, в результате которых погибли более тысячи человек.

Правление Николая II проходило в обстановке нарастающих социально-политических противоречий и революционного движения, усложнения внешнеполитической ситуации. Чередой последуют тяжелое поражение в Русско-японской войне (1904-1905), Кровавое воскресенье, революция 1905–1907 годов, Первая мировая война, Февральская революция 1917 года, в ходе которой он отрекся от престола и был помещен вместе с семьёй под домашний арест в царскосельский дворец.

В августе 1917 года по решению Временного правительства Николай II с семьей был отправлен в ссылку в Тобольск, где Романовы пробыли до мая 1918 года, а затем перевезены в Екатеринбург. Здесь в июле 1918 года последний российский император был расстрелян вместе с семьей и приближенными. В 2000 году Николай II вместе с женой и детьми были канонизированы Русской Православной церковью.

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