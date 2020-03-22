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Международный день таксиста

22 марта таксисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник — Международный день таксиста.

Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Лондонские извозчики назвали счетчик «таксиметр» — от французского «такс» («плата»), и греческого «метрон» («измерение»). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков — таксистами.

Первые лондонские автомобили такси были зеленого и красного цветов. Желтый цвет, который мы считаем традиционным для этих машин, появился с легкой руки Джона Хертца, основателя компании Hertz Corporation.

Принимая старые автомобили в счет уплаты за новые, предприимчивый американец перекрашивал подержанные машины в желтый цвет и использовал их в качестве такси. Естественно, такие яркие автомобили легко было заметить на улицах города, и позже практику перекрашивать такси в желтый цвет взяли за правило почти все подобные компании. А желтый станет классическим цветом такси для всего мира.

Еще одним узнаваемым символом такси стал узор в виде шашечек. Согласно одной из версий, первый шашечный узор появился в 20-х годах прошлого века на машинах американской компании, которая заимствовала их из гоночной символики. Он должен был привлекать внимание клиентов и подталкивать их к мысли о быстроте передвижения.

В России первые таксисты появились в 1907 году. К 1912 году столичный таксопарк насчитывал 230 машин, которые обслуживала Центральная диспетчерская служба. Однако в 1917 году, после Октябрьской революции, таксомоторы в Москве и других крупных городах России на время прекратили свое существование. Только 21 июня 1925 года постановлением коммунхоза Моссовета в городе вновь было открыто регулярное таксомоторное движение. Именно этот день московские таксисты считают днём рождения современного российского такси и наряду с Международным днём такси отмечают его как свой профессиональный праздник.

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