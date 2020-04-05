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Международный день супа

Суп – первое блюдо и важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть важность этого блюда для здоровья человека, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.

История супа настолько же стара, как история кулинарии. Слово «суп» произошло от французского «soupe», а оно – от латинского «suppa», что в переводе – хлеб, размоченный в отваре или бульоне. Однако, суп как блюдо в сегодняшнем понимании, которое стало ежедневной едой, сложилось пять веков назад с появлением крепкой посуды, способной выдержать процесс приготовления. При этом, в холодных странах и регионах, суп возник гораздо раньше. Например, в Древнем Китае его варили за 100 лет до нашей эры.

Но мы говорим о супе, а не о варке, как способе приготовления пищи с целью термической обработки продуктов. Ведь суп – это «комплект» ингредиентов, создающих общий вкус и композицию. И хотя способы варки, традиции и рецептура супов складывались ранее, но широкое распространение в Европе и России супы получили к 18 веку. Позднее это блюдо распространилось по миру. Кстати, на Руси жидкие блюда сначала называли похлебками. Слово «суп» появилось только во времена Петра I. Отваром в древние века называли мясные, рыбные и овощные бульоны.

В национальной кухне любой страны существуют рецепты этого блюда. Суп готовят как летом, так и в зимний период. Супы помогают насытиться и восстановить силы, повысить тонус. А врачи уверены в полезности супов даже во время болезни, прописывая больному легкие бульоны и овощные супы для восстановления сил. По мнению медиков, супы благотворно влияют на пищеварительную систему организма, стимулируя выработку ферментов и желудочного сока, являются профилактикой сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных и даже онкологических заболеваний. Но важно помнить, что нельзя злоупотреблять мясными, рыбными и грибными супами тем, у кого повышенная кислотность желудочного сока и людям, склонным к образованию камней в почках и подагре.

В мире насчитывается приблизительно 150 типов супов, которые подразделяются на более чем тысячу видов, при этом каждый вид имеет варианты. Так, исследователь кулинарного искусства В.Похлёбкин указывал на 24 варианта щей и 18 вариантов ухи.

Основные же виды супов классифицируют по следующим категориям:

  1. По температуре подачи – холодные и горячие супы;
  2. По калорийности – легкие и сытные (наваристые);
  3. По используемым ингредиентам – вегетарианские (постные) и супы, в состав которых входят компоненты животного происхождения;
  4. По технологии приготовления – вареные супы и сырые; супы-пюре; заправочные или загущенные супы;
  5. По вкусу – соленые, нейтральные, сладкие.

Какой рецепт супа самый правильный и популярный – ответить сложно. Все зависит от страны и личного вкуса. В составе супов встречаются самые разнообразные компоненты: мясо птиц или животных, овощи, грибы, рыба, злаки, бобы, молочные продукты, мучные изделия, зелень, фрукты, ягоды, специи. В зависимости от ингредиентов блюда и личных предпочтений, супы подают на завтрак, обед или ужин. Например, молочный суп подходит и для утреннего приема пищи, а овощной и мясной чаще подают днем либо вечером.

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