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Ежегодно в первую субботу июля, начиная с 2003 года, отмечается Международный день Днепра — экологический праздник, посвящённый одной из самых спокойных и величавых равнинных рек, которая занимает третье место в Европе по длине и площади бассейна (после Волги и Дуная).

Именно с Днепром связана история развития славянских народов — от истока до устья эта река протекает по территории сразу трех славянских государств: России, Белоруссии и Украины. В естественном состоянии длина Днепра составляла 2285 км. Сейчас, когда на нем построен каскад водохранилищ, а фарватер реки во многих местах выпрямлен, протяженность сократилась до 2 201 км. Общая площадь бассейна Днепра — 504 тысячи квадратных километров.

Большую часть пути Днепр протекает по территории Украины — длина его русла в границах этой страны составляет 981 километр, площадь бассейна — 291,4 тысячи квадратных километра. На украинском участке Днепра расположено 26 городов, в том числе и Киев — столица Украины. Неслучайно украинцы считают Днепр своей главной водной артерией: он снабжает водой около 70 процентов населения страны.

На территории Белоруссии протяженность Днепра составляет 595 километров, на территории России — 485 километров.

Международный день Днепра пока не считается официальной датой, установленной на законодательном уровне. Однако традиция отмечать его различными акциями и мероприятиями в первые выходные июля уже закрепилась во всех трех «днепровских» странах. А учрежден данный День был в 2002 году во время проведения Международного Днепровского форума общественных экологических организаций Белоруссии, России и Украины.

В 2011 году Общественный совет при Госводагентстве Украины обратился к Верховной Раде, кабинету министров и другим органам власти с предложением установить и закрепить дату праздника за 7 июля, а также инициировать его официальное признание в России и Белоруссии. Но пока официального решения принято не было.

Целью этого праздника, по задумке организаторов, должно стать привлечение внимания общественности к современным проблемам бассейна Днепра, а также распространение информации о методах решения этих проблем и определение будущих направлений сотрудничества на разных уровнях.

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