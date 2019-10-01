Массовое убийство в Лас-Вегасе было совершено 1 октября 2017 года Стивеном Пэддоком. Он обстрелял с 32-го этажа гостинично-развлекательного комплекса Мандалай-Бэй на бульваре Лас-Вегас-Стрип в Лас-Вегасе гостей фестиваля кантри-музыки «Route 91», который проводили на открытой концертной площадке. Убийство в Лас-Вегасе стало самым массовым в истории Соединенных Штатов c момента событий 11 сентября 2001 года.

Стрелок Стивен Пэддок заселился в номер люкс 32135 отеля Мандалай-Бэй 28 сентября 2017 года. Мужчина сумел пронести в комнату большой арсенал оружия. При этом работники гостиницы не заметили подозрительных вещей во время уборки номера, в котором жил Пэддок. Вечером 1 октября на фестивальной площади напротив окон номера Пэддока начался концерт. При появлении на сцене исполнителя кантри-музыки Джейсона Олдина, Стивен Пэддок начал стрелять по толпе посетителей фестиваля (22:05). Спустя десять минут стрелок прекратил бойню. К 23:20 сотрудники спецназа SWAT проникли внутрь номера, из которого стрелял Пэддок. Он был найден мертвым. Стрельба велась с расстояния примерно 300-350 метров.

Отметим, что стрелок подготовился к массовому убийству. Он установил несколько скрытых камер наружного наблюдения. Они располагались в коридоре отеля и в дверном глазке. Стивен Пэддок закончил стрелять по толпе людей, когда увидел, что к его номеру идут сотрудники безопасности гостиницы. Мужчина стал стрелять по ним. Одного из них он ранил в ногу. А потом он выстрелил себе в голову из пистолета.

При осмотре номера Пэддока были обнаружены 23 единицы оружия. Еще 19 единиц оружия нашли у него дома. Установлено, что в комнату отеля мужчина сумел пронести 21 чемодан с оружием и боеприпасами. В арсенал стрелка входили полуавтоматические винтовки Colt AR-15 и её версии (FN-15, DDM4), автомат Калашникова (калибров 5,56-7,62 мм), заранее подготовленные магазины. Кроме того, на 12 винтовок Пэддок поставил специальный приклад, легально продающийся в США, чтобы вести автоматический огонь. Хотя Пэддок покупал оружие в течение продолжительного времени, усиленно покупать оружие он стал в течение последнего года — за 13 месяцев он купил 33 единицы. Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и представители магазинов, где он закупал оружие, подтвердили, что Пэддок владел оружием легально.

Шериф округа Кларк Джо Ломбардо сообщил, что на массовом мероприятии было примерно 22 тысячи человек. 58 человек застрелил Пэддок. Еще свыше 700 получили ранения. 14 потерпевших были в критическом состоянии.

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