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Диегу Диаш открыл остров Мадагаскар

В мае 1500 года корабль португальского мореплавателя Диегу Диаша, который в составе флотилии Кабрала направлялся в Индию, попал в шторм. В результате он сбился с курса, обогнул Южную Африку, уклонился слишком далеко на восток и лишь 10 августа натолкнулся на какую-то землю. Путешественник решил, что это восточное побережье Африки, двинулся на север и пытался найти порт Мозамбик. Однако все старания были напрасными.

Диаш продвинулся на север на большое расстояние и потерял сушу из виду (мыс Амбр, северная оконечность Мадагаскара). Тогда он понял, что принял за берег материка новую землю, которая оказалась огромным островом. Диаш вернулся, высадился в укромной бухте и набрал питьевой воды.

Несколько дней португальцы оставались в бухте, а затем двинулись на север и добрались до африканского рога севернее г. Малинди, где рассчитывали присоединиться к флотилии Кабрала. Диаш считал, что они находятся все еще южнее Мозамбика, и упорно продолжал идти на север, пока не попал в Аденский залив. Он вошел в один из портов на северном берегу полуострова Сомали и здесь понял свою ошибку.

Через три месяца Диаш добрался до островов Зеленого Мыса, где встретил флотилию Кабрала, возвращавшуюся домой. В 1501 году Диаш вернулся в Португалию, оказавшись первым европейцем, обогнувшим Африку от Аденского залива до Гибралтара.

Доставленные в Европу Диашем первые точные сведения о Мадагаскаре использовал итальянский картограф Альберто Кантино. На составленной им в 1502 году карте дано самое раннее и довольно верное изображение одного из величайших островов Земли (587 тыс. кв. км).

Источник: https://www.calend.ru/events/2805/

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