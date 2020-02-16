День в истории: Петр I издал «Указ о наследии престола»

Петр II Алексеевич, внук Петра I и сын царевича Алексея Петровича, родился в один год с Петром Петровичем, сыном Петра I и Екатерины I.

После суда над отцом и его гибели в казематах Петропавловской крепости (царевича Алексея обвинили в подготовке заговора против Петра I) у Петра II не было никаких шансов занять российских престол. Однако смерть сына Петра от второго брака (Петра Петровича) неожиданно сделала сына царевича Алексея единственным законным наследником российской короны по мужской линии.

Чтобы не допустить внука к престолу, что означало бы возвышение рода первой жены Евдокии Лопухиной, (5) 16 февраля 1722 года Петр I подписал «Указ о наследии престола», согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, не считаясь с традициями «старшинства и крови».

Но указ этот остался только на бумаге. Никаких распоряжений относительно своего преемника Петр I не сделал до самой своей кончины (или таковые были уничтожены ближайшим окружением умирающего императора). Вдовствующая императрица Екатерина I утвердила своим наследником Петра II.

На следующий день после смерти Екатерины I на российский престол в возрасте одиннадцати с половиной лет взошел новый император — Петр II. Вскоре он был обручен с дочерью светлейшего князя Меншикова Марией. Регентшами при малолетнем императоре были объявлены дочери Петра I — Анна и Елизавета.

Это положение о наследии престола оказалось коварным в будущем. Именно на почве указа 1722 года были основаны дворцовые перевороты, один за другим прошедшие в России в 18 веке. Искажение же сути положения о престолонаследии породило страхи в народных массах, что людей могут заставить «присягать Антихристу», что в свою очередь вызвало народные волнения.

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