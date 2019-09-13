День рождения Зои Космодемьянской

Советская партизанка, Герой Советского Союза Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай Тамбовской губернии, в семье потомственных местных священников. В 1930 году семья переехала в Москву.

31 октября 1941 года Зоя в числе 2000 комсомольцев-добровольцев явилась к месту сбора в кинотеатре «Колизей» и оттуда была доставлена в диверсионную «школу Спрогиса». После трехдневного обучения Зоя в составе группы была 4 ноября переброшена в район Волоколамска, где группа успешно справилась с заданием (минирование дороги).

17 ноября вышел приказ Сталина за № 0428, предписывавший лишить «германскую армию возможности располагаться в селах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населённых пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом», с этой целью «разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог».

Зоя в составе одной из диверсионных групп также получила задание сжечь в течение 5-7 дней 10 населенных пунктов, в их числе деревню Петрищево. Группа, в которой она находилась, попала под обстрел у деревни Головково и понесла тяжелые потери.

Зоя Космодемьянская была арестована при выполнении этого задания и после пыток казнена немцами 29 ноября 1941 года в деревне Петрищево Московской области. В 1942 году посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза. В советской литературе и искусстве — посвящены многие произведения поэтов, писателей, драматургов, художников, скульпторов; ее именем названы улицы в разных городах страны (в Рязани улица Космодемьянской находится на территории поселка Шлакового).

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