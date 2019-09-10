День рождения Владимира Арсеньева

Русский путешественник, географ, этнограф, исследователь Дальнего Востока Владимир Клавдиевич Арсеньев родился 10 сентября 1872 года в Санкт-Петербурге. В 1892 году поступил в Петербургское юнкерское пехотное училище. В 1895 году, по окончании учебы, Арсеньев получает назначение в Польшу. А спустя пять лет по его просьбе Арсеньева переводят во Владивосток.

Первые свои экспедиции в 1902–1907 годах Арсеньев совершил в качестве военного топографа. В его задачу входило проведение маршрутной съемки, попутно он собирал и научные материалы о рельефе, геологии, флоре и фауне Южного Приморья и Сихотэ-Алиня, а также о народах, населяющих эти места.

В 1909 году Арсеньева избрали действительным членом Императорского Русского географического общества.

В 1908–1910 годах Арсеньев при поддержке Русского географического общества осуществляет исследования Северного Приморья. Обобщённый материал, полученный в ходе этих экспедиций, был издан в 1912 году («Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края»). А следующая экспедиция Арсеньева была осуществлена в 1918 году на Камчатку.

4 сентября 1930 года во Владивостоке Владимир Клавдиевич Арсеньев скончался от воспаления легких, полученного во время экспедиции на Нижний Амур.

Именем Арсеньева назван город на Дальнем Востоке и ледник на северном склоне Авачинской сопки. Дом Владимира Арсеньева во Владивостоке сейчас является музеем, открытым для публичного посещения.

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