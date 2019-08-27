День рождения Петра Врангеля

Русский военный и политический деятель, один из руководителей Белого движения Петр Николаевич Врангель родился 27 августа 1878 года в городе Новоалександровск Ковенской губернии (сегодня — город Зарасай, Литва), в дворянской семье. В 1901 году он успешно окончил Горный институт в Санкт-Петербурге, но инженером так и не стал. Через год Петр сдал экзамены на офицерский чин и во время Русско-японской войны пошел добровольцем на фронт, где, проявив отвагу, заслужил ордена и досрочное повышение в чине. С этого времени выбор был сделан в пользу военной карьеры.

В 1910 году он окончил Академию Генерального штаба, затем Офицерскую кавалерийскую школу. В годы Первой мировой войны Врангель командовал эскадроном и был награждён орденом св. Георгия 4-й степени и золотым оружием. Во главу угла Петр Николаевич всегда ставил боевую доблесть, воинскую дисциплину и честь командира. В декабре 1914 года он получил чин полковника, а через три года был произведен в генерал-майоры.

Революцию 1917 года Врангель, сторонник монархии, воспринял враждебно. Поэтому, отказавшись от должности командующего войсками Минского военного округа и подав в отставку, он уехал в Крым, где вскоре был арестован большевиками и едва избежал расстрела. Освободившись, Врангель переехал в Екатеринодар и вступил в Добровольческую армию, сражался против большевиков на Кубани, был возведен в генерал-лейтенанты и командовал конным корпусом.

В 1919 году Деникин, возглавивший Вооруженные силы Юга России (ВСЮР), передал Врангелю пост командующего Кавказской армией. Но вскоре между ними начались разногласия по поводу дальнейших военных действий. Врангель обвинял главнокомандующего в ошибочной стратегии и в неспособности предотвратить развал армии и тыла. После разгрома белых на Северном Кавказе в марте 1920 года, Деникин оставил свой пост, и главнокомандующим ВСЮР был избран Врангель.

На подвластной ему территории Крыма Врангель установил режим военной диктатуры. Жестокими мерами укрепил дисциплину в армии, запретил насилие над мирным населением. Стремясь расширить социальную базу своей власти, он издал законы об аграрной реформе в интересах крестьян, а также провел ряд административных реформ. Пытался создать широкий антибольшевистский блок с меньшевистским правительством Грузии, украинскими националистами, Повстанческой армией Нестора Махно.

Но, несмотря на все прогрессивные меры, доверия населения ВСЮР так и не приобрела, а материальные и людские ресурсы Крыма были истощены. Осенью 1920 года, теснимый Красной Армией, Врангель был вынужден эвакуироваться в Константинополь. Тогда он навсегда покинул Россию.

Обосновавшись с частью войск сначала в Турции, затем в Югославии, барон Врангель, пытался сохранить остатки своей армии. В 1924 году он создал Российский общевоинский союз, объединивший большинство участников Белого движения в эмиграции, а руководство этой организацией передал великому князю Николаю Николаевичу – представителю династии Романовых. Сам Врангель в 1925 году переехал в Бельгию, где писал мемуары. Здоровье его ухудшалось вследствие перенесенных им болезней и ранений. Умер барон Петр Николаевич Врангель 25 апреля 1928 года в Брюсселе (Бельгия), где и был похоронен. Впоследствии его прах был перевезен в Белград, где торжественно перезахоронен в православном храме Святой Троицы.

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