День рождения Николая Камова

Советский авиаконструктор, создатель вертолетов «Ка» Николай Ильич Камов появился на свет 14 сентября 1902 года в Иркутске, его отцом был учитель. Сначала он преподавал русскую словесность, а позже стал директором коммерческого училища в Иркутске, благодаря чему его сын получил прекрасное домашнее воспитание.

Пример и влияние отца-педагога позволили юному Камову рано развить в себе интерес к науке. Уже в годы учебы он серьезно увлекся изучением периодической и технической литературы, все глубже знакомясь с авиатехникой. В тот же период юноша часто ходил на показательные полеты, которые проводились на ипподроме Иркутска.

Блестяще окончив в 1918 году иркутское коммерческое училище, Николай отправился учиться в Томск, где поступил на механический факультет Технологического института. Навещая родителей во время каникул, он следил за тем, как продвигается создание первой сибирской авиалинии Иркутск-Якутск. В те годы он неоднократно совершал полеты на иркутских гидропланах, которые садились на воду Ангары.

В Томске Камов учился вместе с одним из пионеров российской и мировой авиации летчиком Харитоном Славороссовым, участвовавшим в Первой мировой войне. Общение с ним еще более укрепило тягу Камова к изучению авиации. Томский технологический институт он окончил с отличием. Двадцатилетний выпускник вписал свое имя в историю вуза как самый молодой студент.

Решив связать судьбу с самолетостроением, Камов переезжает в Москву, где устраивается на авиазавод фирмы «Юнкерс» слесарем, а затем работает в мастерских «Добролета». Его все больше захватывает новейшая для того времени идея создания летательного винтового аппарата. Первый советский автожир КАСКР-1 «Красный инженер» был создан Николаем Камовым совместно с Николаем Скржинским в 1929 году. Затем был КАСКР-2.

В 1931 году Камова назначают начальником конструкторской бригады автожиров в секции особых конструкций Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). Спустя пять лет его бригада была переведена в КБ-3 при авиазаводе №156. Под руководством авиаконструктора здесь был изготовлен боевой автожир А-7. Через несколько лет его будут активно использовать участники Великой Отечественной войны.

В 1940 году инженера назначили на пост главного конструктора первого в стране завода автожиров, расположенного под Москвой. В годы Великой Отечественной войны завод эвакуировали на Урал, а в 1943-м ликвидировали. Оставшись не у дел, Николай Ильич вернулся в Москву, где занимался консультационной деятельностью в МАИ и научной работой.

С 1945 года Камов работал в ЦАГИ. Через год он получает правительственное задание на постройку одноместного вертолета (Ка-8) для ВМФ, который он собрал практически вручную. Вертолет был успешно продемонстрирован в 1948 году, и в тот же год было создано ОКБ-2, а Камов назначен его главным конструктором и занимал этот пост до конца жизни.

Основным направлением деятельности ОКБ стало создание корабельных вертолетов для ВМФ. Под руководством конструктора здесь выпускались такие боевые машины как: вертолет для связи и наблюдения Ка-10, вертолет поиска подводных лодок Ка-15, четырехместный вертолет Ка-18, противолодочный вертолёт корабельного базирования Ка-25, многоцелевой вертолет Ка-26 и ряд других, а также винтокрыл Ка-22, аэросани «Север-2» и Ка-30, глиссер.

Доктор технических наук, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР – Камов за выдающиеся заслуги в развитии советской авиации был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и медалями.

В 1972 году ОКБ Камова приступило к созданию второго поколения корабельных противолодочных вертолетов. Сам Николай Ильич возглавил проектирование и постройку первой опытной машины Ка-252ПЛ, однако увидеть ее в полете он уже не успел…

Скончался Николай Ильич Камов 24 ноября 1973 года в Москве, был похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. Имя выдающегося авиаконструктора присвоено ОКБ, которым он руководил.

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