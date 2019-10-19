День рождения Екатерины Гордон

Российский юрист, автор-исполнитель, телеведущая Екатерина Гордон (Катя Гордон) родилась 19 октября 1980 года в Москве. Училась в гуманитарной гимназии № 1507 и параллельно в экономической школе старшеклассников при Международном университете. Имеет 3 высших образования.

МПГУ им. Ленина, где училась на факультете педагогики и психологии и получила специальность психолог, социальный работник. Высшие курсы сценаристов и режиссёров (ВКСиР) мастерская П. Е. Тодоровского (режиссёр игрового кино). В 2005 году дипломный фильм получил гран-при международного фестиваля «Новое кино. 21 век». Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) факультет «Гражданское право» по специальность юрист закончила с отличием.

С начала 2000-х годов работала на ключевых радиостанциях: «Маяк», «Национальная служба новостей», «Мегаполис», «Культура», «Говорит Москва». Была ведущей нескольких ТВ проектов: О2ТВ («Разговор без правил»), Первый канал («Городские пижоны»), Телеканал Звезда («Другая сторона Легенды»), ТВЦ («Времечко»).

С 2014 года Екатерина Гордон является активным правозащитником и владелицей собственной юридической компании «Гордон и сыновья». В 2013 году получила два «Золотых граммофона»: как автор музыки и слов за песню «Забирай рай» в исполнении Ани Лорак, за соавторство песни «Уходи по-английски» в исполнении Григория Лепса и Ани Лорак. Также Екатерина выиграла в 2016 году номинацию «Лучший дуэт» года по версии «Премии Муз-ТВ».

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