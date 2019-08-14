День рождения Дмитрия Мережковского

Русский писатель, поэт, критик Дмитрий Сергеевич Мережковский родился 14 августа 1865 года в Санкт-Петербурге. Он окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. В юношестве начал писать стихи. И уже в 15 лет публиковал свои творения в разных изданиях. Летом 1888 года Мережковский познакомился с Зинаидой Гиппиус, а в январе 1889 года они поженились и прожили вместе «52 года, не разлучаясь ни на один день».

Первый сборник стихотворений Мережковского появился в 1888 году, второй «Символы» – в 1892 году. В том же 1892 году Дмитрий Сергеевич опубликовал доклад «О причинах упадка и новых течениях русской литературы», который вместе со сборником «Символы» считается манифестом символизма и модернистского обновления искусства. Мережковский был достаточно заметной фигурой и в общественной жизни, принимал участие в формировании идеологической платформы кадетов, контактировал с эсерами.

В 1896 году, когда ему было едва за тридцать, Мережковский уже фигурировал в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона, где был назван «известным поэтом». В 1900 году Мережковский, Минский, Гиппиус, Розанов и другие основали в Петербурге Религиозно-философские собрания, позже преобразованные в Религиозно-Философское общество.

Мережковские приветствовали Февральскую революцию 1917 года: они полагали, что только «честная революция» может покончить с войной, а «установление демократии даст возможность расцвета идей свободы перед лицом закона». Октябрьские события вызвали яростный протест Мережковского. В 1919 году Мережковские уехали из России в эмиграцию — через Минск и Варшаву в Париж.

Дмитрий Сергеевич Мережковский скоропостижно скончался 9 декабря 1941 года в Париже от кровоизлияния в мозг.

Источник: https://www.calend.ru/persons/3562/