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Американский ученый Кинг впервые выделил витамин C

4 апреля 1932 года американский биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил витамин С. Данный витамин очень важен для жизнедеятельности человеческого организма. Он играет основную роль в образовании коллагена, который необходим для роста и восстановления клеток ткани, десен, кровеносных сосудов, костей и зубов, а также способствует усвоению организмом железа.

О существовании таких веществ как витамины, ученые догадывались задолго до открытия Кинга. Еще в 1880 году русский биолог Николай Лунин из Тартусского университета провел ряд опытов на мышах по данному направлению и в своей диссертационной работе сделал вывод о существовании какого-то неизвестного вещества, необходимого для жизни в небольших количествах. В то время вывод Лунина был скептически принят научным сообществом.

В 1927 году венгерский биохимик Альберт Сент-Дьёри выделил вещество, которое, как впоследствии доказал Кинг, было необходимо организму для предупреждения цинги. После пяти лет кропотливых исследований Кинг выделил из лимонного сока это вещество, названное позднее витамином C.

Структурная формула данного витамина была довольно быстро определена, и в 1933 году ученые Говард и Рейнстейн синтезировали его. Витамин С или аскорбиновая кислота – бесцветный прозрачный легкорастворимый в воде витамин, содержащийся в цитрусовых, некоторых ягодах и зеленых овощах. Большинство организмов синтезирует его из глюкозы, но человек этого делать не может и должен получить его с пищей.

Для человека витамин С очень важен. Он способствует заживлению ран, снижению уровня холестерина, защищает от инфекций, предотвращает появление тромбов. Потребность в витамине С увеличивается при болезни, стрессах, подверженности токсическим воздействиям. Витамин участвует в выработке жизненно необходимых химических веществ, помогает очищать организм от ядов. Также ученые пришли к выводу, что недостаток витамина С ускоряет старение организма.

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