70 лет назад в СССР вновь ввели смертную казнь

Во времена царизма в России казнили немало людей, руководствуясь мерой их конкретной вины, обозначенной в Уложении об уголовных наказаниях. Ты убил – и тебя, ежели поймают и осудят, то убьют в полном соответствии с буквой закона. И точно подсчитают, во сколько казнь обойдется. В мирное время преступников не расстреливали – практиковалась казнь через повешение.

После Октябрьской революции 1917 года II Всероссийский съезд Советов отменил смертную казнь в стране. Но уже 21 февраля 1918 года СНК РСФСР принимает декрет «Социалистическое отечество в опасности!», который допускал возможность расстрела на месте. За первую половину 1918 года расстреляли 22 человека, а 5 сентября этого же года СНК РСФСР принял постановление «О красном терроре», в котором говорилось, что все лица, участвующие в деятельности белогвардейских организаций, причастные к заговорам и мятежам, подлежат расстрелу.

В июне 1919 года ЧК получила право расстреливать за государственную измену, шпионаж, укрывательство шпионов, принадлежность к контрреволюционным организациям и участие в заговоре, сокрытие боевого оружия, подделку денежных знаков и т.д.

Законодательно смертную казнь закрепили лишь в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 года. Уже в 1920 году к смертной казни было приговорено более 6500 человек.

Мораторий на смертную казнь в СССР действовал с 1947 года, когда был издан Указ Президиума ВС СССР от 26 мая 1947 года «Об отмене смертной казни». Мотивы этому были отнюдь не гуманные. Только что закончилась война, миллионы погибших, страна истощена и материально, и физически. Нужна была замена выбывшим из строя.

Однако 12 января 1950 года её восстановили Указом Президиума ВС СССР «О применении смертной казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам» «по просьбам трудящихся», придав закону обратную силу для казни «ленинградских» партийцев.

В период с 1960 и по 1988 год в СССР было расстреляно около 24 тысяч человек. В основном это были уголовники, часть – шпионы и изменники Родины. Последний раз смертная казнь в России была применена в 1996 году.

1 января 2010 года истек срок введенного Ельциным моратория на смертную казнь в стране, но еще 19 ноября 2009 года Конституционный суд РФ принял решение, согласно которому никакие суды в России не могут выносить смертные приговоры.

Источник