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219 лет назад убили российского императора Павла I

Российский император Павел I был (по одной из версий) задушен и забит офицерами в собственной спальне в ночь на (12) 24 марта 1801 года в Михайловском замке в Санкт-Петербурге.

Так произошел последний в истории России дворцовый переворот. В этом заговоре по различным оценкам принимало участие от 30 до 70 человек.

Организаторы переворота, граф Пален и князь Платон Зубов, бывший фаворит Екатерины, имели личные причины ненавидеть Павла. В целом же причиной было и то, что воцарение Павла привело к крутой ломке екатерининских порядков, что вызвало недовольство многих знатных семейств.

По одной версии Павел был убит Николаем Зубовым, старшим братом Платона Зубова, который ударил его золотой табакеркой. При дворе впоследствии имела хождение шутка: «Император скончался апоплексическим ударом табакеркой в висок».

Согласно другой версии, Павел был задушен шарфом или задавлен группой заговорщиков, которые ворвались в его покои с требованием отречься от престола. И в результате стычки, когда они навалились на императора и друг друга, не зная в точности, что происходит, Павел и погиб.

Заговорщики не были наемными убийцами и поэтому действовали неумело и суетливо. Ради того, чтобы оправдать это преступление, заговорщики оклеветали монарха как «сумасшедшего тирана», и народу было объявлено, что он скончался от апоплексического удара.

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