168 лет назад Эрмитаж открыли для публики

Эрмитаж возник в 1764 году как частное собрание российской императрицы Екатерины II, после того как в Берлине она приобрела у берлинского коммерсанта И.Гоцковского коллекцию из 225 работ голландских и фламандских художников. Поначалу большинство картин размещалось в тихих и уединённых апартаментах дворца, получивших французское название «Эрмитаж» (место уединения).

(5) 17 февраля 1852 года состоялось торжественное открытие Нового Эрмитажа, одного из пяти связанных друг с другом зданий на Дворцовой набережной Санкт-Петербурга, построенных по проекту баварского архитектора Лео фон Кленце (1784-1864). По этому случаю в Эрмитажном театре был дан спектакль, а затем устроен праздничный ужин на 600 персон.

Тогда же для публики был открыт и весь музей. К тому времени он насчитывал богатейшие коллекции памятников древневосточной, древнеегипетской, античной и средневековой культур, искусства Западной и Восточной Европы, археологических и художественных памятников Азии, русской культуры 8-19 веков.

Важными источниками пополнения фондов во второй половине столетия становятся дарения и закупки у российских коллекционеров. К началу 19 века в музее хранилось уже множество (тысячи) полотен. В коллекции картин Эрмитажа уже в те времена были очень ценные произведения, в том числе и средневековых мастеров, например, всемирно знаменита картина Рембрандта «Возвращение блудного сына», которая была написана в Голландии в 17 веке, в переломный период между средневековьем и Новым временем.

В 1956 году открылся третий этаж Эрмитажа, с коллекцией импрессионистов. Тогда же осенью прошла выставка Пикассо.

Современный Государственный Эрмитаж занимает шесть величественных зданий, расположенных вдоль набережной Невы в самом центре Санкт-Петербурга. Ядро Эрмитажа и всего Санкт-Петербурга – Зимний дворец.

За полтора столетия в Эрмитаже собрана одна из крупнейших мировых коллекций, насчитывающая около трёх миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с каменного века и до нашего столетия. А интерьеры музея сохранились до нашего времени практически в неизмененном виде.

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