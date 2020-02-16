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15 лет назад в силу вступил Киотский протокол

Киотский протокол — международный документ, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Он обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008-2012 годах по сравнению с 1990 годом. Период подписания протокола открылся 16 марта 1998 года и завершился 15 марта 1999 года. Киотский протокол подписали 159 государств.

Подписавшие Киотский протокол страны пришли к договору о необходимости сокращения выбросов в атмосферу двуокиси углерода, метана и других промышленных газов, вызывающих глобальное потепление к 2012 году на 5,2 процента по сравнению с уровнем 1990 года.

Киотский протокол вступил в силу 16 февраля 2005 года после ратифицирования его странами, суммарная квота которых по выбросам парниковых газов превышает 55 процентов. Срок действия договора ограничивался 2012 годом, поэтому в 2011 году на конференции ООН по изменению климата в Дурбане была достигнута договорённость о продлении действия Киотского протокола до принятия нового соглашения. В 2012 году был согласован второй период действия обязательств, так называемая Дохинская поправка к Киотскому протоколу. По состоянию на октябрь 2019 года 134 государства приняли Дохинскую поправку, тогда как для вступления поправки в силу требуется её принятие 144 государствами.

На февраль 2005 года Киотский протокол ратифицировали все страны Европейского Союза. Не ратифицировали Протокол Индия и Китай. В настоящее время насчитывается 192 участника Киотского протокола (191 государство и Европейский союз). При этом США подписали, но не ратифицировали Протокол, Канада официально вышла из него 16 декабря 2012 года.

Киотский протокол — первый международный документ, использующий рыночный механизм для решения глобальных экологических проблем. Это так называемая торговля квотами — разрешениями на выбросы. Если страна не расходует свою квоту полностью, то она может переуступить или продать «свободную» часть другой стране. При этом принципиально важно, что парниковые газы не загрязняющие вещества, поэтому торговля разрешениями на их выбросы это не торговля здоровьем собственного населения, как это было бы если бы были квоты на выбросы, скажем, диоксинов.

Другая возможность Киотского протокола, это то, что развитые страны и страны с переходной экономикой могут совместно осуществлять проекты по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу на территории одной из стран и затем «делить» полученный в 2008-2012 годах эффект, «передавая» друг другу полученные «единицы снижения выбросов». Такие проекты получили название проектов «совместного осуществления». Между тем, среди ученых нет единого мнения о том, что именно выбросы промышленных газов влияют на изменение климата в мире.

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