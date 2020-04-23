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112 лет назад случилось наводнение в Москве

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В российской столице наводнения случались многократно. На протяжении веков паводковые воды затопляли низменные местности возле Москвы-реки и её притоков.

Первое документальное сообщение о наводнении относится к 15 веку. Случилось это наводнение в 1496 году: после холодной зимы и больших снегов, наступила «великая паводь».

«Паводи» случались часто, и в 18 веке решено было создать сеть обводных каналов. Но из всех задуманных проектов был осуществлен лишь один — Водоотводный канал, который защищал район улиц Бахрушина, Новокузнецкой, Пятницкой, Якиманских.

Но одно из самых больших наводнений произошло в Москве весной 1908 года — оно началось (10) 23 апреля и продолжалось несколько дней. Разлив реки наступил чрезвычайно поздно, но при этом принял чудовищные размеры, превзошедшие все ожидания…

В результате разлива рек Москвы, Яузы и Водоотводного канала была захвачена значительная территория — почти пятая часть всей площади города. Почти 100 км улиц и переулков ушли под воду. Особенно пострадали пять участков по правую сторону реки Москвы: второй Хамовнический, оба участка Якиманской части и оба участка Пятницкой. Дома Дорогомилова и Замоскворечья, стены Кремля были затоплены в среднем на 2,3 метра от уровня мостовой. Вода реки по сравнению с её летним уровнем поднялась на девять метров.

Из полуторамиллионного населения города пострадало около 200 тысяч. Было разрушено и повреждено 25 000 построек. Удалось сохранить Третьяковскую галерею: вокруг неё заблаговременно соорудили защитную стенку из кирпича.

Залитые водой улицы были непроходимы, бездействовала конка. Из разных частей Москвы, перерезанных наводнением, горожан перевозили туда и обратно через мосты на телегах и пролетках извозчики. По улицам, между домами, жителей развозили лодочники. Последствия наводнения ликвидировали несколько месяцев.

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