В Ермишинском районе прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО

В Ермишинском районе в формате круглого стола прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязанской области Елена Строилова, глава администрации Ермишинского района Юрий Виноградов,

Главной темой встречи стало обсуждение мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Представители профильных ведомств дали разъяснения по льготам для участников СВО и членов их семей и ответили на вопросы собравшихся.

Кроме этого, Елена Строилова рассказала о проекте по оказанию психологической помощи участникам СВО и членам их семей, который реализуется на базе Штаба общественной поддержки. Анонимную и бесплатную помощь можно получить по телефону или видеосвязи. Сессии проводят высококвалифицированные психологи и реабилитологи из Рязани и Москвы.