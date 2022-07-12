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В Ельце рецидивист выследил и убил на улице 17-летнюю девушку

Стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Ельце Липецкой области, пишет LipetskMedia.

Им оказался 32-летний неоднократно ранее судимый местный житель. По предварительной версии, мужчина имеет заболевание психики.

Как стало известно, девочка приехала в Елец из Волгоградской области на каникулы к своей тете. Злоумышленник подкараулил жертву, когда она вечером возвращалась домой. В момент нападения девушка разговаривала со своим другом из Волгограда по видеосвязи.

Сообщается, что нападавший ударил девушку по голове камнем или кирпичом, после чего она упала. Звонок оборвался. Тогда парень, с которым общалась подруга, сообщил о нападении родственникам девушки.

Обнаженное тело девушки в одних носках обнаружили через несколько часов в зарослях крапивы. Подозреваемый в убийстве проживает неподалеку от того места, где он напал на девушку, в одном из соседних домов. Несколько месяцев назад он вышел из тюрьмы, где отбывал срок за применение насилия. Расследование уголовного дела продолжается.

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