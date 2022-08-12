В Елатьме полицейские предотвратили убийство

Сотрудники полиции предотвратили тяжкое преступление в поселке Елатьма. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Касимовский» поступил тревожный звонок от 19-летнего жителя поселка Елатьма. Молодой человек сообщил, что сосед грозится убить его.

Сотрудники полиции немедленно выехали на адрес, где задержали 26-летнего дебошира.

По предварительной информации, двое молодых людей проживают неподалеку друг от друга. Товарищи решили устроить застолье в квартире младшего из них. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора. Гость не выдержал накала словесной перепалки, схватился за нож и, замахиваясь острым кухонным прибором на хозяина жилища, сказал, что зарежет его. Потерпевшему удалось выхватить нож. Тогда разъяренный злоумышленник вышел из квартиры со словами, что найдет более опасный предмет. Когда 19-летний молодой человек ненадолго остался один в квартире, опасаясь за свою жизнь, позвонил в полицию. Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские нейтрализовали конфликтную ситуацию.

Отделом дознания МО МВД России «Касимовский» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.