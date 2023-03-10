Пятница, 10 марта, 2023
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В Екатеринбурге жестоко убили котенка и бросили окровавленное тело в подъезде

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Жители Екатеринбурга нашли утром в пятницу в подъезде новостройки на ВИЗе окровавленное тело котенка, сообщил E1.RU.

Инцидент произошел в ЖК «Янтарная долина» на Крауля, 170. По словам соседей, животное жило в подъезде пару дней, и вчера его видели живым.

«сегодня такой ужас. Жители с этим ничего сделать не могут, охрана тоже оказалась бессильна. Сегодня это беззащитный котенок, а кто будет завтра?», – задалась вопросом местная жительница.

По ее мнению, котенок не мог получить такие травмы случайно.

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