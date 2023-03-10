Жители Екатеринбурга нашли утром в пятницу в подъезде новостройки на ВИЗе окровавленное тело котенка, сообщил E1.RU.

Инцидент произошел в ЖК «Янтарная долина» на Крауля, 170. По словам соседей, животное жило в подъезде пару дней, и вчера его видели живым.

«сегодня такой ужас. Жители с этим ничего сделать не могут, охрана тоже оказалась бессильна. Сегодня это беззащитный котенок, а кто будет завтра?», – задалась вопросом местная жительница.

По ее мнению, котенок не мог получить такие травмы случайно.