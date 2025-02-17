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Происшествия

В Екатеринбурге вынесли жесткий приговор отчиму, убившему двухлетнюю падчерицу

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Свердловский областной суд вынес жесткий приговор 28-летнему жителю Первоуральска Ивану Бекурину, который до смерти забил двухлетнюю падчерицу, пишет E1.RU.

Трагедия произошла 5 декабря 2023 года. Перед убийством отчим регулярно истязал ребенка и связывал скотчем за то, что малышка не слушалась его. 

«В последний раз он достал девочку из кроватки, поднял на высоту своего роста и швырнул на пол», — говорится в публикации.

В итоге пострадавшая ударилась головой о металлические санки и умерла спустя несколько часов.

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Бекурин не признал вину и заявил, что бил девочку в «воспитательных целях». Также он утверждал, что в день смерти ребенка его не было дома.

Обвинитель запрашивал для него 25 лет лишения свободы. В итоге его приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

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