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Воскресенье, 28 ноября, 2021
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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после таинственной пропажи 25-летнего Льва Семухина

Александр Ильин
Фото: Лиза Алерт

Екатеринбургские следователи завели уголовное дело об убийстве после таинственного исчезновения 25-летнего Льва Семухина, сообщает «КП-Екатеринбург». 

Молодой человек пропал ещё 14 сентября 2021 года. В тот день он вышел из дома без документов, рюкзака и телефона, сказав близким, что отойдёт по делам и скоро вернётся. После этого парня никто не видел. 

Поиски Льва Семухина продолжаются и сейчас. Волонтёры осматривают близлежащие заброшенные дома, опрашивают людей и даже используют собак, но следов молодого человека нигде нет.

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