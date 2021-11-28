В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после таинственной пропажи 25-летнего Льва Семухина

Екатеринбургские следователи завели уголовное дело об убийстве после таинственного исчезновения 25-летнего Льва Семухина, сообщает «КП-Екатеринбург».

Молодой человек пропал ещё 14 сентября 2021 года. В тот день он вышел из дома без документов, рюкзака и телефона, сказав близким, что отойдёт по делам и скоро вернётся. После этого парня никто не видел.

Поиски Льва Семухина продолжаются и сейчас. Волонтёры осматривают близлежащие заброшенные дома, опрашивают людей и даже используют собак, но следов молодого человека нигде нет.