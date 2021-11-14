В Екатеринбурге велосипедист поджёг машину многодетной матери, которая досталась ей от отца-ветерана

В Екатеринбурге на улице Опалихинской неизвестный мужчина на велосипеде поджёг припаркованный автомобиль Mazda, после чего скрылся. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, пишет портал E1.RU.

В настоящий момент владелица машины разыскивает злоумышленника. Она предполагает, что он, возможно, лишь исполнитель, однако, судя по видео, неизвестный действует профессионально.

Несмотря на то, что пожарные потушили автомобиль на пару минут, восстановить его уже невозможно.

Уточняется, что владелица сгоревшего авто — многодетная мать, транспорт достался ей от погибшего отца-лётчика.

“Это не просто машина и кусок железа, а большая память. Она досталась в наследство мне и детям от их погибшего отца, военного летчика, героя. Она была нашей палочкой-выручалочкой и защитой”, — говорит девушка.

Сейчас в полиции устанавливают лиц, причастных к происшествию.