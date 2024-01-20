В Екатеринбурге сдают пыточную для сексуальных утех

В Екатеринбурге можно снять квартиру для сексуальных утех, пишет портал E1.ru.

БДСМ-квартира находится в доме вдоль улицы Любви. Снять 40-метровые апартаменты стоит до 7 тысяч рублей в сутки. Гостям обещают анонимность, заселение бесконтактное.

Внутри находится кровать-куб, оснащённая деревянными кандалами, приспособлениями для фиксации рук и ног. Установлены металлический трон, огромное зеркало в пикантном месте.

К услугами клиентов кожаный костюм рыцаря, различные плётки, ошейники.

Интерьеры ванной и кухни также выполнены в красно-черных тонах, но без примечательных деталей.

Квартира сдаётся как для свиданий, так и для фотосессий.