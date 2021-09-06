В Екатеринбурге парень ворвался в дом к девушке и зверски убил ее любовника

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, который убил нового парня своей бывшей девушки, пишет КП.

Инцидент произошел 16 мая. Мужчина вскарабкался и залез квартиру экс-сожительницы Кристины на улице Зои Космодемьянской через открытую нараспашку окно. В этот момент она вместе с новым кавалером в постели.

В итоге злоумышленник 14 раз ударил спящего парня ножом, после чего разбудил возлюбленную и приказал затирать кровь. К удивлению сыщиков, дама сердца даже не проснулась в момент совершения убийства.

«Ну что, понравилось развлекаться с ним?!» – кричал убийца.

После этого он вызвал такси и пара уехала в Мичуринский. Уже в квартире жена брата и бывшая девушка уговорили мужчину сдаться.