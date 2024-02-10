В Екатеринбурге парень в строгом костюме разгромил клинику

Молодой человек в деловом костюме устроил дебош в медицинской клинике «Биографика» в Екатеринбурге, пишет E1.RU, опубликовав видео с места событий.

Инцидент произошел минувшей ночью на улице Энгельса. На кадрах можно увидеть, как мужчина разгромил дверь, используя зажатый в руке предмет. После этого злоумышленник атаковал припаркованное поблизости авто.

Кроме того, парень прыгнул под колеса машины, которая проезжала мимо.

В самой клинике рассказали, что парень не является ее клиентом.