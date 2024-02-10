Суббота, 10 февраля, 2024

В Екатеринбурге парень в строгом костюме разгромил клинику

Молодой человек в деловом костюме устроил дебош в медицинской...

73 пожара в частном секторе ликвидировали в Рязанской области

Чаще всего пожары происходят по электротехническим причинам.

Касимовцев позабавила надпись «АУ» на новом светофоре

Она обозначает «адаптивное управление».

Обнародовано имя нового наставника шоу «Лига городов» на ТНТ

Во втором сезоне проекта зрителей ждут не только новые участники, но и измененный состав жюри.

В Екатеринбурге парень в строгом костюме разгромил клинику

Автор: powder

Опубликовано

Молодой человек в деловом костюме устроил дебош в медицинской клинике «Биографика» в Екатеринбурге, пишет E1.RU, опубликовав видео с места событий.

Инцидент произошел минувшей ночью на улице Энгельса. На кадрах можно увидеть, как мужчина разгромил дверь, используя зажатый в руке предмет. После этого злоумышленник атаковал припаркованное поблизости авто.

Кроме того, парень прыгнул под колеса машины, которая проезжала мимо.

В самой клинике рассказали, что парень не является ее клиентом.

- Advertisement -

Поделиться:

Популярные материалы

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

73 пожара в частном секторе ликвидировали в Рязанской области

Касимовцев позабавила надпись «АУ» на новом светофоре

Обнародовано имя нового наставника шоу «Лига городов» на ТНТ

Сорокина рассказала историю супругов Назаровых из Рязани, которые отпраздновали 55 лет совместной жизни

В Госдуму внесли законопроект о продлении пособия на ребёнка до 18 лет

О ветхом погосте замолвите слово: в Рязани возводятся новые кладбища, но про благоустройство старых чиновники вспоминают нечасто

Народные приметы 14 февраля: как привлечь в жизнь любовь?

Павел Малков рассказал о создании единой системы поддержки участников СВО и их семей в Рязанской области

Рязанские врачи ответили на вопросы членов семей участников СВО

Камерный оркестр выступил в рязанском Политехе

Российская провидица указала на серьёзный недуг Владимира Зеленского

Павел Малков встретился с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

73 пожара в частном секторе ликвидировали в Рязанской области

Новости Рязани
Чаще всего пожары происходят по электротехническим причинам.

Касимовцев позабавила надпись «АУ» на новом светофоре

Новости Касимова
Она обозначает «адаптивное управление».

Обнародовано имя нового наставника шоу «Лига городов» на ТНТ

Новости мира
Во втором сезоне проекта зрителей ждут не только новые участники, но и измененный состав жюри.

Сорокина рассказала историю супругов Назаровых из Рязани, которые отпраздновали 55 лет совместной жизни

Новости Рязани
Руководитель ГУ ЗАГС продолжает публиковать истории рязанских пар.

В Госдуму внесли законопроект о продлении пособия на ребёнка до 18 лет

Новости мира
Сейчас выплата пособий прекращается при достижении ребенком 17 лет.