В Екатеринбурге отец убил сына на глазах у матери

В Екатеринбурге отец убил 30-летнего сына-гимнаста в присутствии матери. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Павел Кукушкин работал в местном цирке. Все детство он занимался в спортшколе, а в 2010 году решил выйти на арену. Отец был против такой работы, считал эту профессию несерьезной. Именно это и стало причиной расправы.

— Труп Павла Кукушкина обнаружили в подъезде в ночь на 27 марта. Отец нанес сыну девять ударов кухонным ножом. Была пробита трахея, все случилось в присутствии матери погибшего. Женщина вызвала скорую, но было слишком поздно. Перед задержанием полицейские спросили отца, почему он не вызвал врачей, тот ответил, что «у сына есть свой телефон, пусть он и вызывает». Павел несколько минут истекал кровью у лестницы, — рассказал инсайдер «КП».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина утверждает, что это была самооборона. Если в ходе следствия эта версия подтвердится, то дело переквалифицируют в другую статью.

Суд арестовал 63-летнего Андрея Кукушкина до 26 мая, ему грозит до 15 лет лишения свободы за убийство сына.