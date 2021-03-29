В Екатеринбурге отец убил сына на глазах у матери

В Екатеринбурге отец убил 30-летнего сына-гимнаста в присутствии матери. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Павел Кукушкин работал в местном цирке. Все детство он занимался в спортшколе, а в 2010 году решил выйти на арену. Отец был против такой работы, считал эту профессию несерьезной. Именно это и стало причиной расправы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина утверждает, что это была самооборона. Если в ходе следствия эта версия подтвердится, то дело переквалифицируют в другую статью.
Суд арестовал 63-летнего Андрея Кукушкина до 26 мая, ему грозит до 15 лет лишения свободы за убийство сына.