spot_img
Суббота, 15 апреля, 2023
powder

В Екатеринбурге начали приглашать в армию даже в метро

На главнуюНовости мира

В метро Екатеринбурга появилась реклама службы по контракту в российской армии, сообщил портал E1.RU.

Подобные листовки заметили на станции «Ботанической». В них указан номер пункта отбора на военную службу.

«Мужики, пора!» — гласит реклама.

Дежурный уточнил, что процесс трудоустройства занимает полторы недели. Он уточняет личные данные кандидата в контрактники и спрашивает о готовности служить в зоне спецоперации или в части.

Контракт можно заключить на 6 или 11 месяцев, а также на 2 года. При нахождении в части военному будут платить от 40 тысяч рублей, а после отправки на СВО — от 195 тысяч.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации