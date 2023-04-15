В метро Екатеринбурга появилась реклама службы по контракту в российской армии, сообщил портал E1.RU.

Подобные листовки заметили на станции «Ботанической». В них указан номер пункта отбора на военную службу.

«Мужики, пора!» — гласит реклама.

Дежурный уточнил, что процесс трудоустройства занимает полторы недели. Он уточняет личные данные кандидата в контрактники и спрашивает о готовности служить в зоне спецоперации или в части.

Контракт можно заключить на 6 или 11 месяцев, а также на 2 года. При нахождении в части военному будут платить от 40 тысяч рублей, а после отправки на СВО — от 195 тысяч.