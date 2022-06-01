В Екатеринбурге коммунальщики нашли человеческий скелет во время замены труб

В Екатеринбурге коммунальные работники нашли человеческий скелет во время замены труб на улице Бетонщиков, возле дома № 5, сообщает портал E1.RU.

Местная жительница рассказала, что ещё осенью в этом районе неприятно пахло, теперь здесь увидели скелет человека.

В пресс-службе следственного комитета региона рассказали, что начата проверка, останки отправлены на экспертизу.

В УМВД по Екатеринбурге отметили, что человек, предварительно, умер около трёх лет назад, видимых следов насильственной смерти нет.