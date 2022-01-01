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Суббота, 1 января, 2022
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В Екатеринбурге друг семьи изнасиловал и убил двух девочек

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Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга Альберту Ханову, который 26 лет назад убил подругу и ее дочерей, пишет Kazan First.

Инцидент произошел еще в январе 1996 года. По версии следствия, мужчина навестил женщину, поругался с ней, после чего избил жертву и утопил в ванной.

На этом мучитель не остановился. Он ворвался в комнату, где спала 16-летняя девочка, изнасиловал ее и задушил. Та же участь ждала 13-летную девочку, которая также находилась в квартире.

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В итоге мужчину приговорили к 22 годам строгого режима.

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