Жительница Екатеринбурга подала заявление в полицию о клевете на экс-супругу свердловского судьи Елену Тертычную, написал E1.RU.

Женщина приревновала бывшего мужа к своей молодой сопернице Вере Суминой Сообщается, что судья закрутил роман с девушкой. В итоге он подал на развод с Тертычной.

Оскорбления начались в 2020 году, когда мать Веры умирала от онкологического заболевания — и не прекратились до сих пор.

«Елена стала преследовать меня и моих близких, направлять сообщения с оскорблениями и угрозами, пожеланиями смерти мне, моей маме и моему ребенку», – отметила Сумина.

Девушка блокировала сообщения с оскорблениями, но та начала присылать их в мобильных переводах от Сбербанка.

Сумина уточнила, что уже два года как не поддерживает отношения с ее бывшим мужем, но Елена продолжает ее преследовать.

Кроме того, Тертычная обвинила девушку в уголовном прошлом — будто бы та проходила подозреваемой по делу о сексуальной эксплуатации своей маленькой дочери.

Девушка не выдержала и обратилась в правоохранительные органы. Теперь в конфликте двух женщин будет разбираться полиция.