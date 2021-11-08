В ЕАО бывший священник получил 18 строгого режима за растление 53 мальчиков

В Еврейской автономной области суд вынес приговор иеромонаху Спиридону (Абрамову) и его помощнику-звонарю, которых обвинили в растлении 53 детей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Бывший священник приговорён к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, звонарь — к 12 годам строгого режима. Обоим также запретили 7 лет заниматься педагогической деятельностью.

В прокуратуре уточнили, что в результате преступлений пострадали 53 несовершеннолетних. У священника — 51 эпизод, у звонаря — 5, при этом 2 они совершили совместно. Свою вину бывшие священнослужители признали лишь частично.

По данным РИА Новости, дело о растлении составило более 20 томов. Абрамова судили по 6 статьям УК РФ.