В двух районах Рязанской области ураганный ветер повалил деревья и оборвал провода

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В четверг, 12 августа, в Ермишинском и Сараевском районах прошел ураган. Сильный ветер повалил деревья и оборвал провода. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Порывы ураганного ветра начали бушевать в муниципалитетах вечером. В результате в Ермишинском районе без света остались Спасско-Раменье, Мердушь, Игошино и другие населенные пункты. Ветер валил деревья, раскрывал крыши домов и сносил заборы. Воды до сих пор нет в детсаду №3.

Провода оборвались и в населенных пунктах Сысои, Паники, Кривское в Сараевском районе. В муниципалитете ветер также валил деревья.

Дождь в районах не прекращался всю ночь.

Восстановительные работы продолжаются.