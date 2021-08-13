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Пятница, 13 августа, 2021
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В двух районах Рязанской области ураганный ветер повалил деревья и оборвал провода

Елена Лобанова
В двух районах Рязанской области ураганный ветер повалил деревья и оборвал провода
Фото ИД "Пресса"
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В четверг, 12 августа, в Ермишинском и Сараевском районах прошел ураган. Сильный ветер повалил деревья и оборвал провода. Об этом сообщает ИД «Пресса»

Порывы ураганного ветра начали бушевать в муниципалитетах вечером. В результате в Ермишинском районе без света остались Спасско-Раменье, Мердушь, Игошино и другие населенные пункты. Ветер валил деревья, раскрывал крыши домов и сносил заборы. Воды до сих пор нет в детсаду №3. 

Провода оборвались и в населенных пунктах Сысои, Паники, Кривское в Сараевском районе. В муниципалитете ветер также валил деревья. 

Дождь в районах не прекращался всю ночь. 

Восстановительные работы продолжаются.

  • В двух районах Рязанской области ураганный ветер повалил деревья и оборвал провода
  • В двух районах Рязанской области ураганный ветер повалил деревья и оборвал провода
  • В двух районах Рязанской области ураганный ветер повалил деревья и оборвал провода
  • В двух районах Рязанской области ураганный ветер повалил деревья и оборвал провода
  • В двух районах Рязанской области ураганный ветер повалил деревья и оборвал провода

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