В двух районах Рязанской области завершён ремонт участков дорог

В Кораблинском и Милославском районах завершён ремонт участков дорог.

В деревне Залесно-Чулково Кораблинского района привели в нормативное состояние дорогу по улице Лесная. Старое дорожное покрытие отфрезеровали и уложили два слоя асфальтобетона, а также укрепили обочины.

В Милославском районе отремонтировали дорогу от подъезда к станции Топилы до подъезда к селу Жерновки. На объекте выложили покрытие из 2 видов щебня. Об этом сообщает минтранс Рязанской области.

Региональный бюджет выделил на дорожный ремонт двух участков около 11 млн рублей. Общая стоимость работ по контрактам превысила 11,5 млн рублей.