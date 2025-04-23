В двух районах и округах Рязанской области начался ремонт дорог

Активный ремонт и строительство дорог начались в районах и округах Рязанской области. Об этом сообщает региональный минтранс.

В Клепиковском районе приводят в порядок 4,5 км дороги. Участок начинается на въезде в Спас-Клепики и проходит через деревни Первушкино, Сергеево и Макеево. Рабочие заменят покрытие, обустроят обочины и съезды, обновят разметку и знаки.

В Касимовском округе идёт капитальный ремонт дороги Дмитриево – Данево – Семенчуково – будет сделано 5,7 км.

Реклама

В Рыбновском районе продолжается ремонт 4,4 км трассы Рыбное – Перекаль. Участок имеет важное значение для жителей – по нему проходят школьные маршруты, а также идёт дорога к детскому саду №6.

В Михайловском округе ремонтируют дорогу между сёлами Поздное, Щёголево, Жмурово и Раздольное. Подрядчик сделает 18,6 километров трассы – работы начали ещё в 2024-м, в этом году ремонт завершат.

Все работы выполняют за счёт средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Он запущен в этом году по инициативе Президента страны.