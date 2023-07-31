В ДТП в Рыбновском районе погиб 59-летний водитель

В результате ДТП в Рыбновском районе Рязанской области погиб 59-летний мужчина, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
29 июля в 07.10 на 497-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо», 20-летняя жительница Рязани за рулём автомобиля «Киа Спектра», по предварительной информации, совершила столкновение с ВАЗ-2107 под управлением 59-летнего водителя.
От полученных травм водитель «семёрки» умер на месте, девушка, управлявшая «Киа» госпитализирована.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.