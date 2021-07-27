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Вторник, 27 июля, 2021
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В ДТП в Рязанском районе пострадали три человека

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В ДТП в Рязанском районе пострадали три человека
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В результате ДТП на 205-м километре трассы М5 «Урал» в Рязанском районе пострадали три человека. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась 26 июля в 19.00. 31-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», житель Саратовской области, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением 51-летнего рязанца.

Травмы получили водители и 44-летняя рязанка, пассажирка «Рено Логан». Людям оказали медицинскую помощь.

Обстоятельства происшествия уточняются.

  • В ДТП в Рязанском районе пострадали три человека
  • В ДТП в Рязанском районе пострадали три человека
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