В ДТП в Рязанском районе пострадали три человека

В результате ДТП на 205-м километре трассы М5 «Урал» в Рязанском районе пострадали три человека. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.
Авария случилась 26 июля в 19.00. 31-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», житель Саратовской области, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением 51-летнего рязанца.
Травмы получили водители и 44-летняя рязанка, пассажирка «Рено Логан». Людям оказали медицинскую помощь.
Обстоятельства происшествия уточняются.