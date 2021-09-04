В ДТП в Рязанском районе пострадали два человека

Два человека пострадали в результате ДТП на 20-м километре автодороги Рязань — Спасск — Ижевское в Рязанском районе. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.
Авария случилась 4 сентября в 13.10. 29-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» из Рязани не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с поворачивающим налево «Рено Дастер».
Травмы получили водитель и 27-летняя пассажирка «Гранты», людям оказана медицинская помощь.
Видео с месте ДТП в селе Алеканово опубликовал пользователь соцсети.