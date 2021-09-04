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Суббота, 4 сентября, 2021
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В ДТП в Рязанском районе пострадали два человека

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В ДТП в Рязанском районе пострадали два человека

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Два человека пострадали в результате ДТП на 20-м километре автодороги Рязань — Спасск — Ижевское в Рязанском районе. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась 4 сентября в 13.10. 29-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» из Рязани не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с поворачивающим налево «Рено Дастер».

Травмы получили водитель и 27-летняя пассажирка «Гранты», людям оказана медицинская помощь.

Видео с месте ДТП в селе Алеканово опубликовал пользователь соцсети.

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